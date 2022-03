Le Snapdragon X70, modem 5G de l'iPhone en 2023 ?

Après le Snapdragon X60 sur l'iPhone 13, Apple adoptera le Snapdragon X65 sur l'iPhone 14 cette année. Conçu par Qualcomm, le modem 5G utilisé par Apple sur ses smartphones évolue chaque année et c'est cette semaine au tour du Snapdragon X70 d'être présenté . Ce modem inaugure un processeur dédié à l'intelligence artificielle pour optimiser les performances et la consommation. Il conserve le débit descendant de 10 Gbit/s déjà atteint avec le X65, et il monte à 3,5 Gbit/s en débit ascendant au lieu de 3 Gbit/s sur le précédent modèle. Mais surtout, Qualcomm annonce de multiples améliorations techniques permettant à la fois une latence réduite, une connexion plus robuste et une meilleure efficacité énergétique (jusqu'à 60% d'amélioration), ce qui contribuera à améliorer l'autonomie des smartphones qu'il équipe.Apple a racheté l'activité de modems d'Intel il y a trois ans et Johny Srouji a depuis confirmé qu'Apple travaillait bien sur la mise au point de son propre modem 5G . Apple est engagée avec Qualcomm jusqu'en 2024 , mais la dernière tranche correspondant au modem X70 est optionnelle et certaines rumeurs tablent sur l'arrivée du modem 5G d'Apple dès l'année prochaine sur l'iPhone 15. L'adoption de ce modem Snapdragon X70 est donc incertaine, mais c'est en tout cas une intéressante solution de repli si le modem 5G d'Apple n'est pas prêt à temps.