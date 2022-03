L'audio sans perte arrive en Bluetooth avec Qualcomm

La qualité audio sans perte (Lossless Audio) est disponible sur Apple Music depuis juin dernier mais aucun modèle d'AirPods ne prend en charge ce format, trop volumineux pour les capacités de la connexion Bluetooth des écouteurs sans fil d'Apple. Gary Geaves, en charge de l'acoustique chez Apple, a déjà laissé entendre que les ingénieurs de Cupertino planchaient sur une solution , qui est attendue pour les AirPods Pro 2 en fin d'année.En attendant, la concurrence fourbit ses armes. Qualcomm vient ainsi de dévoiler ses plateformes S3 et S5 qui permettront de créer des écouteurs sans fil prenant en charge l'audio sans perte. Ces nouvelles puces prennent en charge le Bluetooth 5.3 Low Energy et permettent de jouer des titres en qualité CD (16 bits / 44,1 kHz) et même HD (24 bits / 96 kHz) ainsi que d'enregistrer la voix en stéréo à 32 kHz. Qualcomm annonce également avoir réduit latence de 25% (à 68 ms) pour les utilisations en jeu vidéo. Il y a également la prise en charge de nouvelles technologies de réduction du bruit ambiant.Les premiers écouteurs intégrant les plateformes S3 et S5 de Qualcomm sont attendus dans le courant du second semestre, tout comme les AirPods Pro 2 d'Apple. Ces technologies permettraient à Apple d'améliorer la qualité des appels passés avec les AirPods et bien sûr de profiter d'Apple Music en qualité CD (mais pas la plus haute résolution à 24 bits / 192 kHz), cependant Apple ne fait pas appel à Qualcomm pour les puces de ses écouteurs sans fil. Qualcomm montre en tout cas une voie possible aujourd'hui, avec une importante nuance toutefois : si Apple utilise également le Bluetooth 5.3 pour apporter la prise en charge de la qualité CD, il faudra des appareils extrêmement récents pour pouvoir en profiter. Même l'iPhone 13 se contente du Bluetooth 5.0.