Un thermomètre sur les Earbuds 3 Pro de Honor

Il ont un design qui rappellera un petit quelque chose aux utilisateurs des AirPods Pro d'Apple. Les Earbuds 3 Pro présentés par Honor cette semaine arborent d'ailleurs des caractéristiques techniques proches des écouteurs sans fil haut de gamme d'Apple, mais avec une nouvelle fonctionnalité exclusive : les nouveaux écouteurs du fabricant chinois intègrent un thermomètre capable de relever la température de la peau de l'utilisateur. C'est une première mondiale qui offre une précision de l'ordre de 0,3° : suffisant pour détecter une éventuelle anomalie. La fonctionnalité s'active par trois tapotements sur l'écouteur, et elle peut également être activée de manière continue.On sait qu'Apple compte ajouter des fonctionnalités de santé à ses AirPods, et l'intégration d'un thermomètre à de futurs modèles a déjà fait l'objet de rumeurs . On ne sait pas si cette nouveauté pourrait être intégrée aux AirPods Pro 2 qui sont attendus pour la fin d'année , mais elle pourrait en tout cas bien s'accorder avec un possible autre thermomètre sur l'Apple Watch Series 8 pour plus de précision et offrir une intéressante nouvelle fonctionnalité aux sportifs, utilisateurs d'Apple Fitness+ ou non.