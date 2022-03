Apple suspend ses ventes en Russie, et autres mesures

Apple était jusqu'ici restée relativement neutre face à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Son patron avait annoncé son soutien à l'Ukraine et Tim Cook avait ajoutésans préciser la nature de l'aide, mais l'entreprise n'avait pas pris la moindre mesure à l'encontre de la Russie. C'est désormais chose faite avec une décision phare : la fermeture pure et simple de l'Apple Store en ligne dans toute la fédération de Russie. Dans un communiqué à la presse , Apple annonce avoir avoir arrêté toutes les importations en Russie la semaine dernière. Cette fermeture semblait quoi qu'il en soit inévitable face à la chute du rouble et au blocage des réseaux de Visa et Mastercard

« L'Apple Store est actuellement fermé. »

Autre mesure importante, Apple a supprimé les applications RT News et Sputnik News de l'App Store dans tous les pays à l'exception de la Russie. Ces deux agences de presse utilisées pour la propagande russe sont également sous le feu de l'Union européenne qui a interdit leur diffusion sur son sol. Enfin, Apple a désactivé les fonctionnalités de trafic et d'incidents d'Apple Maps en Ukraine afin qu'elles ne puissent être utilisées pour attaquer les citoyens du pays. Apple a déclaré évaluer la situation en continu et travailler avec les organisations gouvernementales pour faire évoluer ses mesures de manière appropriée.