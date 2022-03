Plans : le signalement d'accidents arrive en France

Mise en place dans certains pays au sein d'iOS 14.5 l'année dernière, la fonctionnalité de signalement d'accidents et de dangers est arrivée en France et d'autres pays comme la Belgique il y a peu de temps, ont remarqué nos confrères de iGeneration . Pour signaler un problème et avertir les autres utilisateurs, il suffit de cliquer sur « Signaler un incident » pendant la navigation ou de demander à Siri de le faire. L'option est également disponible en dehors de la navigation, en levant le menu de recherche et cliquant sur « Signaler un problème » tout en bas.Il n'y a que deux types d'incidents possibles pour le signalement d'un problème en France : un accident ou un danger. Dans les autres pays, une troisième option permet d'avertir d'un point de contrôle de vitesse. Il serait théoriquement possible de mettre en place cette fonctionnalité en France, mais il reste interdit de signaler certains types de contrôles de police et Apple n'a sans doute pas voulu prendre de risque sur ce plan.