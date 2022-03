Safari : bientôt un mode sombre au cas par cas

Aujourd'hui, le mode d'affichage des sites web sur Safari dépend de celui du système : tous les sites s'affichent en mode clair lorsque le Mac, l'iPhone ou l'iPad est configuré en mode clair, et tous les sites s'affichent en mode sombre (s'il est disponible) lorsque l'appareil est configuré en mode sombre. Il sera bientôt possible de mettre en place un réglage spécifique à chaque site web, selon des portions de code de WebKit découvertes par 9To5Mac . La fonctionnalité n'est pas encore en place mais elle apparaît bien dans le code open source du moteur avec la mention « TBA » (« to be announced »).Dans la même veine, un autre réglage devrait bientôt permettre de configurer l'autorisation ou l'interdiction d'ouverture de fenêtres modales (pop-up géré par le système qui demande une interaction de l'utilisateur) site par site. Il est également question d'une nouvelle API permettant de gérer l'autorisation d'installation des cookies : il pourrait s'agir d'une interface système pour se substituer aux plateformes de gestion du consentement (CMP) qui demandent aux nouveaux utilisateurs leur choix en terme d'installation de cookie, mais ce n'est à ce stade qu'une hypothèse.