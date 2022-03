Un Mac mini bricolé pour prendre moins de place

Le Mac mini n'a pas changé de design depuis 2010, pas même pour le passage à l'architecture Apple Silicon qui aurait pourtant pu permettre de créer un ordinateur bien plus compact. Le châssis du Mac mini avec puce M1 n'est en effet pas bien rempli , et certains composants qui ont été gardés tels quels pour la nouvelle architecture sont désormais surdimensionnés. C'est notamment le cas de l'alimentation de 150 W et du gros ventilateur. Sur sa chaîne Snazzy Labs , le youtubeur Quinn Nelson a tenté de modifier un Mac mini M1 pour l'insérer dans un châssis bien plus compact qu'aujourd'hui, et le résultat vaut le détour.On passera rapidement sur l'aspect esthétique rebutant, le châssis ayant été imprimé en 3D avec de la résine et l'aspect technique étant beaucoup plus intéressant. Quinn Nelson a en effet désossé un Mac mini M1, retiré le ventilateur, bricolé un connecteur MagSafe sur une alimentation de 65 W de Microsoft, créé un boîtier sur mesure pour accueillir la carte mère, modifié l'emplacement des antennes et du bouton d'allumage... Le nouveau Mac est totalement silencieux et n'affiche pas de pertes de performances grâce au refroidissement passif du boîtier dont la grille est inspirée de celle du Mac Pro.Une grosse refonte du Mac mini est a priori dans les tuyaux. Elle a fait l'objet de nombreuses rumeurs l'année dernière, et la présentation serait désormais imminente . Si on en croit les bruits de couloir dont on dispose, plutôt que de réduire l'empreinte du boîtier, Apple en réduirait plutôt l'épaisseur . On ne sait pas si Apple optera pour une alimentation interne comme sur le modèle actuel ou pour un bloc externe comme sur l'iMac, mais le bricolage de haut vol de Quinn Nelson nous montre en tout cas qu'il ne faudra pas beaucoup d'efforts aux ingénieurs de Cupertino pour créer un ordinateur plus petit qu'aujourd'hui.