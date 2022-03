Le premier Apple Event de 2022 aura lieu le mardi 8 mars

Cette fois c'est officiel, Apple organisera son premier événement de l'année le mardi 8 mars à 19h (heure de Paris). Apple vient de l'annoncer sur son site web avec un visuel présentant un logo multicolore et le slogan, traduction libre de la version anglaise, jeu de mot entre les performances de pointe et le fait de jeter un coup d'oeil. L'événement n'accueillera pas de public et sera retransmis en direct de Cupertino.Parmi les annonces qui ne devraient pas prendre beaucoup de temps, il y a deux petites mises à jour matérielles. L'iPhone SE de troisième génération devrait être présenté avec au menu la puce Apple A14 (au lieu de la puce Apple A13 aujourd'hui), l'intégration d'un modem 5G et peut-être un nouvel appareil photo. Il devrait aussi y avoir l'iPad Air 5 avec la puce Apple A15, une caméra frontale ultra grand‑angle de 12 mégapixels prenant en charge la fonctionnalité Cadre centré, un flash à l'arrière et un modem 5G sur les versions cellulaires.Le gros morceau de la conférence devrait être consacré au Mac. Un an et demi après l'arrivée des premiers Macs équipés de la puce Apple M1, Apple devrait lever le voile sur les caractéristiques de la puce Apple M2, qui devrait gagner en puissance, en efficacité énergétique et offrir deux coeurs graphiques supplémentaires . Un premier Mac devrait inaugurer ce nouveau processeur et cela pourrait être le MacBook Pro 13,3" — on s'attend aussi à l'intégration de cette puce sur un MacBook Air remanié pour l'occasion, mais la sortie de ce modèle pourrait attendre l'été.Bien qu'Apple s'apprête donc à présenter la seconde génération de puces Apple Silicon, plusieurs Macs embarquant des puces de première génération seraient encore au programme. Apple a enregistré trois nouveaux Macs auprès de l'EEC un peu plus tôt ce mois-ci et il y a deux ordinateurs fixes. À en croire les rumeurs, il s'agirait d'un Mac mini et d'un iMac 27" avec les puces Apple M1 Pro et M1 Max. Le Mac mini pourrait adopter un nouveau design tout comme l'iMac 27", peut-être renommé iMac Pro pour l'occasion, qui devrait largement s'inspirer de celui du modèle 24" présenté l'année dernière. L'iMac pourrait cependant attendre la WWDC en juin.Des petites surprises ne sont enfin pas à exclure. L'année dernière à la même période, Apple avait notamment dévoilé un nouveau coloris mauve pour l'iPhone 12 : il serait possible de faire la même chose pour l'iPhone 13. L'arrivée d'un tout nouveau produit, comme les AirTags qui avaient été présentés en avril dernier, semble en revanche peu probable. Fin du suspense mercredi prochain !