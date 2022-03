Slow Horses, une série d'espionnage sur Apple TV+

C'est l'adaptation en série d'un roman de Mick Herron : Apple vient de présenter les premières images de, qui fera ses débuts sur Apple TV+ le 1er avril. Il s'agit de l'histoire d'agents du MI5, le service de renseignement responsable de la sécurité intérieure du Royaume-Uni, qui sont mis au placard à la "Slough House", sorte de purgatoire pour ceux qui ont commis trop d'erreurs. Leurs tâches sont ennuyeuses, mais une affaire aussi intéressante que dangereuse finit par apparaître.Pour cette nouvelle production, Apple s'est offert un casting trois étoiles avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce et Olivia Cooke. La série est réalisée par James Hawes et le scénario est adapté par Will Smith (pas l'acteur). Les deux premiers épisodes seront diffusés le vendredi 1er avril, et les quatre suivants de manière hebdomadaire ensuite.