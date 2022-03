Déjà des accessoires pour l'iPhone SE 3

C'est mardi prochain, le 8 mars, qu'Apple présentera ses premières nouveautés matérielles de l'année à l'occasion de l'Apple Event "Peek performance" officialisé hier soir. Parmi les annonces attendues, il y a l'iPhone SE de troisième génération qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs ces derniers mois. Les fabricants d'accessoires ont eu le temps de se préparer, et Belkin a dégainé un peu trop tôt en lançant un film de protection destiné à l'iPhone SE 3 sur Amazon Japon, depuis retiré mais immortalisé par iMore On peut s'étonner que l'accessoiriste ne mentionne qu'une compatibilité avec l'iPhone SE 3 et pas avec le modèle actuel, mais le visuel semble strictement identique à l'iPhone SE actuel et les rumeurs ne tablent pas non plus sur la moindre évolution visible à l'extérieur du smartphone. On s'attend en effet à deux ou trois nouveautés seulement : le passage de la puce Apple A13 à la puce A14, l'intégration d'un modem 5G et peut-être la mise en place d'un nouvel appareil photo à l'arrière. Réponse la semaine prochaine !