OLED sur iPad et Mac : ça se précise pour 2024

Samsung aurait débuté le développement de dalles OLED équipées de deux couches émissives dans l'objectif d'approvisionner Apple pour ses modèles d'iPad de 2024, selon les sources de The Elec . Cette structure en deux couches aurait le nom de « T Series », pour Tandem, et elle permettrait de doubler la luminosité de la dalle tout en quadruplant sa durée de vie. Apple compterait d'abord l'utiliser sur l'iPad, avant de l'intégrer aux MacBook et à l'iMac. Toute la gamme d'Apple basculerait donc à terme sur la technologie OLED.Aujourd'hui, l'iPad Pro 12,9" et les MacBook Pro 14,2" et 16,2" font appel à la technologie Mini-LED, qui reprend une dalle LCD mais utilise pour le rétroéclairage des milliers de Mini-LED pouvant être contrôlées par petites zones. Il est ainsi possible d'obtenir des vrais noirs, mais pas avec la précision parfaite de la technologie OLED avec laquelle chaque pixel émet sa propre lumière. Les écrans OLED sont en revanche connus pour être sujets au phénomène de rémanence en cas d'affichage fixe prolongé : c'est un défaut qui a jusqu'ici empêché Apple de les utiliser sur les Macs dont certains éléments d'interface sont souvent fixes, mais les fabricants ont réalisé de grands progrès sur ce point.

La technologie Mini-LED sur l'iPad Pro

Apple aurait vraisemblablement aimé lancer un premier iPad équipé d'un écran OLED dès cette année 2022, mais les ingénieurs de Cupertino n'auraient pas été satisfaits par la qualité des dalles n'intégrant qu'une couche émissive proposées par Samsung. En attendant la bascule vers la technologie OLED, avec Samsung mais peut-être aussi LG comme fournisseurs, Apple devrait mettre le paquet sur le Mini-LED : DigiTimes affirme qu'Apple chercherait à diversifier sa chaîne d'approvisionnement en vue d'intégrer la technologie à de multiples produits, du MacBook Air à l'iMac 27" en passant par l'iPad Pro 11".