Safari va mieux respecter les standards du web

La coexistence de plusieurs moteurs de rendus pour les différents navigateurs web pose souvent problème aux développeurs, qui rencontrent un comportement différent d'un navigateur à l'autre et qui doivent composer avec l'absence de certaines fonctionnalités chez les uns ou chez les autres. Conscients du problème, Apple, Microsoft, Mozilla, Google ainsi que les consultants de Bocoup et Igalia, ont lancé l'initiative Interop 2022 Comme Apple l'explique sur le blog de WebKit , ce projet se focalise sur quinze domaines d'action qui ont un impact majeur sur les utilisateurs. Pour chacun de ces domaines, chaque moteur reçoit une note qui est établie à partir de tests automatisés, à la fois pour la dernière version stable du navigateur et pour la dernière version bêta ou de développement. Apple n'est aujourd'hui pas très bien placée avec la version publique de Safari, mais on voit que les développeurs de Cupertino travaillent d'arrache pied à améliorer la situation avec Safari Technology Preview , dont une nouvelle version (141) est justement sortie hier soir Les différentes catégories de travail sont détaillées sur cette page . Il y a un peu de tout, des éléments CSS au comportement des formulaires, du scrolling, des boîtes de dialogue, de la typographie... Apple, qui est régulièrement malmenée pour les retards de Safari , se réjouit officiellement de cette initiative :Il faut donc s'attendre à des mises à jour importantes de Safari dans les prochains mois, sans forcément de nouvelle fonctionnalité majeure mais avec beaucoup de petites évolutions sous le capot qui faciliteront la vie des développeurs.