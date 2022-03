iPhone SE 3 : la puce A15 et un modèle de 256 Go ?

À quelques jours seulement du premier Apple Event de l'année , qui se tiendra ce mardi 8 mars, Ming-Chi Kuo est de retour avec quelques informations exclusives sur l'iPhone SE 3 qui est attendu pour la semaine prochaine. Le célèbre analyste réaffirme que le nouveau téléphone aura un design similaire au modèle actuel, et que les coloris proposés seront d'ailleurs les mêmes (noir, blanc et rouge).Côté technique, il précise que le passage à la 5G se fera sans compromis avec la prise en charge des ondes millimétriques (mmWave, bande des 26 GHz) et de la 5G classique (bande des 3,5 GHz), tout du moins aux États-Unis (la 5G mmWave n'est pas disponible en France et les iPhone 12 et 13 vendus ne sont pas compatibles). Bonne nouvelle, il y aurait trois capacités avec 64 Go, 128 Go et le retour d'un modèle de 256 Go. Et le meilleur pour la fin : on ne passerait pas de la puce Apple A13 à la puce Apple A14 comme le clament les rumeurs depuis des mois, mais directement à la puce Apple A15 qui est la plus récente et la plus performante.Ming-Chi Kuo ne parle pas de l'appareil photo. Dans les rumeurs, seul Mark Gurman avait évoqué une évolution sur ce point, sans pour autant donner le moindre détail. Ming-Chi Kuo précise qu'Apple aurait prévu de produire entre 25 et 30 millions d'unités cette année, avec une production de masse lancée durant le mois de mars : dans ces conditions, l'iPhone SE de troisième génération pourrait vite afficher quelques semaines de délai s'il est lancé dans la foulée de la conférence. Nous serons fixés mardi prochain.