Après le Pro Display XDR 6K, un Apple Studio Display 7K ?

Après le Pro Display XDR et son écran 32" de 6K (6 016 x 3 384 pixels), Apple préparerait un nouvel écran professionnel qui pourrait grimper à 7K, selon les sources du site 9To5Mac . On ne sait pas si Apple augmenterait la résolution, qui est aujourd'hui de 218 ppp et passerait donc à 245 ppp, ou si Apple conserverait la résolution actuelle et augmenterait alors la taille de l'écran qui passerait à 36 pouces. Nos confrères affirment que ce nouveau modèle aurait pour nom « Apple Studio Display » et précisent qu'il s'agit bien du modèle J327 qu'ils avaient cité l'année dernière et qui devait intégrer une puce Apple A13 , dont l'objectif est à ce jour inconnu.Le successeur du Pro Display XDR pourrait être pensé pour accompagner la sortie du nouveau Mac Pro avec processeur Apple Silicon, qui pourrait être présenté à la WWDC en juin mais ne serait pas disponible avant la fin de l'année. Si on en croit Mark Gurman, Apple plancherait aussi sur un écran deux fois moins cher destiné au grand public. Un fuiteur avait même évoqué une gamme comprenant trois modèles avec des diagonales de 24 et 27 pouces pour les écrans grand public et une dalle de 32 pouces pour le modèle professionnel...