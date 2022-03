Bientôt un Mac Studio, entre le Mac mini et le Mac Pro ?

Et si Apple lançait une quatrième gamme de Mac de bureau ? En plus de l'iMac, du Mac mini et du Mac Pro, Apple compterait lancer un Mac Studio selon nos confrères de 9To5Mac . L'ordinateur seraitmais avec du matériel bien plus puissant pour s'adresser aux créateurs professionnels. Deux versions de ce Mac Studio, nom de code J375, seraient en développement : un avec la puce Apple M1 Max et un autre avec un processeur encore plus musclé.Dès l'année dernière, le journaliste Mark Gurman affirmait qu'Apple planchait sur un Mac Pro deux fois plus petit que le modèle actuel. 9To5Mac estime qu'il pourrait s'agir de ce Mac Studio, alors que le vrai Mac Pro recevrait une ultime mise à jour sous Intel avec des Xeons de génération Ice Lake SP, le temps qu'Apple développe un successeur convaincant. Pour le "petit Mac Pro", Mark Gurman avait évoqué des processeurs représentant l'équivalent de deux ou quatre puces M1 Max et embarquant 64 ou 128 coeurs graphiques.

Le Mac mini avec puce Apple M1

Pour accompagner ce Mac Studio, Apple prévoirait également un écran Apple Studio Display avec une définition 7K pour succéder au Pro Display XDR 6K. 9To5Mac précise que ces nouveaux noms, sans doute soufflés par un employé d'Apple travaillant sur le projet, pourraient changer à la sortie de ces appareils. Apple tiendra son premier événement de 2022 ce mardi 8 mars mais il est possible que ce matériel destiné aux utilisateurs professionnels soit plutôt présenté à la WWDC en juin. On pourrait en revanche plus rapidement découvrir la version M1 Pro du Mac mini , avec une refonte du design pour l'occasion...