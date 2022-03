Apple serait prête à dévoiler la puce M2 et plusieurs Macs

C'est ce mardi 8 mars qu'Apple tiendra son événement spécial « Peek performance » . Dans sa traduction française, Apple a utilisé le sloganqui ne retranscrit pas le jeu de mots de la version originale qui fait à la fois référence aux performances de pointe (qu'on écrirait alors) et à la notion d'aperçu, de coup d'oeil sur quelque chose qui n'est pas encore prêt. Car si on en croit les rumeurs de dernière minute, Apple devrait effectivement profiter de l'occasion pour nous présenter des nouveautés qui ne seront probablement pas disponibles tout de suite.Dans sa newsletter dominicale Power On , le journalise Mark Gurman affirme qu'Apple a terminé ses travaux sur la puce Apple M2 et que plusieurs Macs en étant équipés ont été testés ces dernières semaines. Il y aurait deux coeurs graphiques supplémentaires comme il l'avait déjà expliqué, avec une petite hausse des performances brutes et des progrès sur le front de la consommation et donc de l'autonomie grâce à une gravure plus fine de TSMC. Apple aurait réalisé ses tests sur macOS 12.3 dont la sortie est attendue dans le courant du mois, mais également sur la prochaine version intermédiaire numérotée 12.4 ainsi que sur macOS 13 qui sera dévoilé en juin.Il devrait donc y avoir au moins un Mac équipé de la puce Apple M2 qui sera disponible dès ce mois de mars. Il a beaucoup été question d'un MacBook Pro 13,3" qui pourrait être disponible rapidement, mais également d'une refonte du Mac mini et d'une refonte du MacBook Air qui pourrait être un peu plus tardive. Dans les tuyaux, il y aurait également un Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max et un iMac Pro 27" avec les mêmes puces de première génération. Cette semaine, 9to5Mac nous parlait également d'un possible « Mac Studio » , ordinateur destiné aux professionnels qui se situerait entre le Mac mini et le Mac Pro.Il semble peu probable que tout soit présenté d'un seul coup. Mark Gurman affirme que l'iMac Pro et le Mac Pro ne seraient pas prêts avant juin , mais qu'Apple pourrait tout de même dévoiler un premier aperçu d'au moins une des deux machines pour alléger le programme de la WWDC, traditionnellement plutôt consacrée aux systèmes d'exploitation. Même chose pour le nouvel écran , qui serait prêt depuis des mois mais pourrait attendre l'arrivée du Mac Pro pour être commercialisé. Tout n'est pas encore bien clair... mais la fin du suspense est proche. Rendez-vous mardi soir !