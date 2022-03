Apple Event : le Mac mini accompagné d'un écran 27'' ?

L'analyste Ming-Chi Kuo, qui a récemment rejoint Twitter , a une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par la bonne ? Pour accompagner le nouveau Mac mini qui doit être présenté lors de l'Apple Event de ce mardi 8 mars , Apple aurait dans ses cartons un nouveau moniteur externe d'une diagonale de 27". Pour limiter les coûts, il disposerait d'une dalle LCD classique et pas de rétroéclairage Mini-LED : il ne s'agirait donc pas du successeur de l'écran Pro Display XDR qui pourrait avoir une définition de 7K. Mark Gurman avait évoqué des travaux sur un écran moins cher dès janvier 2021, et il précisait ce dimanche que ce nouveau modèle serait prêt depuis des mois.

Le Mac mini M1 avec l'écran LG UltraFine 27"

Ce qui nous amène à la mauvaise nouvelle : il s'agirait des seules annonces prévues du côté des Macs de bureau cette semaine. Ming-Chi Kuo exclut en effet l'iMac Pro et le Mac Pro, qui devraient tous les deux attendre 2023. Un éventuel retard du Mac Pro est possible — on sait qu'un nouveau modèle sous Intel est encore prévu — et c'est aussi pour cela qu'Apple pourrait entre temps dévoiler le Mac Studio , sorte de Mac mini aux stéroïdes qui pourrait embarquer des processeurs plus puissants que la puce Apple M1 Max. On serait en revanche surpris qu'Apple attende encore un an pour renouveler l'iMac 27", à moins que les ingénieurs de Cupertino aient décidé de revoir leur copie suite à certaines critiques émises sur le modèle 24". De son côté, Mark Gurman s'attendait plutôt à une sortie en juin ... Réponse demain soir !