Sony et Honda, un accord qui pourrait inspirer Apple

Comment un spécialiste de l'électronique qui n'a pratiquement aucune expérience dans l'automobile peut-il rapidement se lancer dans ce secteur si complexe ? En s'associant à un fabricant bien établi. C'est ce qui a poussé Sony à signer un accord avec Honda . Les deux sociétés japonaises vont créer dès cette année une co-entreprise spécialisée dans la conception et la vente de véhicules électriques et de services associés :Les premiers véhicules de cette nouvelle, qui n'a pas encore de nom, sont attendus pour 2025.

Prototype VISION-S de Sony

Si cette idée vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle a été souvent évoquée avec d'autres protagonistes pour la future voiture électrique d'Apple. C'est avec Hyundai que les négociations auraient été les plus avancées, mais l'accord aurait finalement capoté alors qu'Apple cherchait à être seule décisionnaire et que Hyundai préférait un partenariat d'égal à égal. Apple aurait continué à prospecter , notamment au Japon. Si Apple ne parvient pas à ses fins, il lui reste la possibilité de racheter un fabricant ou de passer par un sous-traitant comme Magna ou même Foxconn . Certaines rumeurs tablant sur une commercialisation dès 2025 , nous pourrions avoir des nouvelles de l'Apple Car prochainement : on ne développe pas une voiture aussi rapidement et aussi discrètement qu'un nouvel iPhone.