Le Mac Studio et son écran déjà dévoilés en rendus 3D ?

Ce dimanche, le site 9To5Mac affirmait qu'Apple s'apprêtait à lancer un nouvel ordinateur appelé Mac Studio qui serait basé sur le Mac mini mais avec du matériel plus puissant, entre le Mac mini et le Mac Pro, pour séduire le marché des professionnels. Aujourd'hui, le youtubeur Luke Miani affirme être en mesure de... nous le montrer ! Les rendus suivants ont été réalisés par Ian Zelbo Le Mac Studio ferait pratiquement 10 centimètres de haut, contre 3,6 centimètres pour le Mac mini. Il serait toujours de forme carrée, de la même taille ou presque. En bas, une grille destinée à la ventilation ferait tout le tour du Mac. Sur le haut, la finition serait en verre ou en plexiglas. Et à l'arrière, on retrouverait une connectique variée avec plus de ports USB-C que le Mac mini (qui en intègre deux). Le résultat ressemble à ce que nous avait montré Jon Prosser il y a maintenant plus d'un an.Pour l'accompagner, on retrouverait bien un écran d'environ 27", avec un pied bien plus simple que celui du Pro Display XDR. Les marges autour de la dalle seraient un peu plus larges, et il n'y aurait pas de grille sur le dos pour la ventilation. Cela s'expliquerait par l'absence de technologie Mini-LED : l'écran LCD classique chauffe moins. Le rendu ne montre qu'un port propriétaire unique mais Luke Miani n'aborde pas ce sujet : il est possible qu'il n'ait pas tous les détails de la connectique, comme pour le Mac Studio.Ce nouveau Mac Studio et ce nouvel écran seraient bien dévoilés ce mardi soir à l'occasion du premier Apple Event de l'année , mais on ne sait pas encore quand ils seront disponibles. Apple devrait profiter de cet événement pour présenter d'autres Macs, notamment avec la puce Apple M2, mais aussi un nouvel iPhone SE et l'iPad Air 5 ( en savoir plus ).