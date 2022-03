Apple préparerait un chargeur GaN de 30 W

Après un premier essai réussi sur le chargeur de 140 W du MacBook Pro 16,2" lancée en fin d'année dernière, Apple préparerait un nouveau modèle de chargeur reprenant la technologie GaN pour cette année, selon l'analyste Ming-Chi Kuo : il aurait une puissance d'environ 30 W et il arborerait un nouveau design. 30 W, c'est le modèle correspondant au MacBook Air qui permet également de charger les iPhone et iPad à pleine vitesse. Le chargeur actuel est vendu 55 € Comme on a pu le voir avec le chargeur de 140 W du MacBook Pro, la technologie GaN permet de réduire la taille et le poids du chargeur. À titre de comparaison, le chargeur GaN de 140 W d'Apple pèse 291 grammes, alors que le chargeur classique de 96 W, pourtant nettement moins puissant, monte à 311 grammes sur la balance. On peut donc espérer de jolis progrès pour le futur chargeur de 30 W ! En revanche, Ming-Chi Kuo n'avance pas le moindre indice quant à la date de sortie. Ce pourrait être dès demain soir à l'occasion de l'Apple Event du 8 mars ou... eh bien, plus tard.