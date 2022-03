La puce Apple M1 pour l'iPad Air 5 ?

Les rumeurs tablaient jusqu'ici sur la puce Apple A15, mais ce serait finalement la puce Apple M1 : l'iPad Air 5 intégrerait le même processeur que l'iPad Pro, selon 9To5Mac . Si les sources de nos confrères sont bonnes, cela signifie que l'iPad Air 5 serait 70% plus rapide que son prédécesseur, qui embarque la puce Apple A14. Il bénéficierait également de plus de mémoire vive, avec 8 Go au lieu de 4 Go aujourd'hui.Apple ne se contenterait donc pas de reprendre la fiche technique de l'iPad mini 6 et irait donc un peu plus loin pour se rapprocher des modèles les plus haut de gamme. Rattrapé par l'iPad Air sur ce point, l'iPad Pro pourrait cependant vite reprendre de l'avance : on s'attend à de nouveaux modèles équipés de la puce Apple M2 cet automne.Parmi les autres nouveautés attendues sur l'iPad Air 5, on retrouve la nouvelle caméra frontale ultra grand‑angle de 12 mégapixels prenant en charge la fonctionnalité Cadre centré, l'intégration d'un flash à l'arrière, et bien sûr un modem 5G sur les déclinaisons cellulaires. Il ne devrait en revanche pas y avoir d'écran OLED ou Mini-LED. La présentation de ces nouveaux modèles est attendue ce soir à l'occasion du premier Apple Event de cette année 2022