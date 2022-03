Le nouvel écran d'Apple tournerait sous iOS

Le Mac Studio et le nouvel écran d'Apple seraient bien prêts à être dévoilés par Apple ce soir, selon les sources de Mark Gurman . Le journaliste de Bloomberg affirme que ce nouveau Mac, qui ressemblerait à une sorte de Mac mini trois fois plus épais qu'aujourd'hui si on en croit les rendus publiés par Luke Miani hier, correspondrait à la fois aux rumeurs de Mac Pro plus petit et de Mac mini plus puissant. Pour ce qui est de l'écran, qui serait d'une diagonale de 27" avec une dalle LCD (pas de technologie Mini-LED) pour contenir les coûts, Mark Gurman précise qu'il embarquerait un processeur Apple Ax ( peut-être A13 selon 9To5Mac) et tournerait sous iOS.

(lire : Le Mac Studio et son écran déjà dévoilés en rendus 3D ?)

Pour quelles raisons ce nouvel écran embarquerait-il un processeur aussi puissant et un système d'exploitation aussi complexe ? Pour le moment, on ne peut qu'émettre des hypothèses, comme celle de la prise en charge d'AirPlay. Apple nous donnera vraisemblablement tous les détails dès ce soir, à partir de 19 heures