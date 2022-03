Peek Performance : l'Apple Event en direct

18:31 :

L'Apple Store en ligne est fermé depuis 13h cet après-midi : un grand classique lorsque du matériel s'apprête à être présenté. Il rouvrira à la fin de la présentation et il sera possible d'y découvrir les nouveautés plus en détail.

18:34 :

Tim Cook n'a pas publié sa traditionnelle photo d'Apple Park sur Tim Cook n'a pas publié sa traditionnelle photo d'Apple Park sur son compte Twitter pour faire monter la sauce à quelques heures de la présentation. À la place, il y a un message pour célébrer la journée internationale des droits des femmes.

18:45 :

Début des hostilités dans 15 minutes ! Apple est généralement pile à l'heure.

18:47 :

La diffusion en direct a commencé ! Vous pouvez retrouver le flux vidéo sur le site d'Apple,



La diffusion en direct a commencé ! Vous pouvez retrouver le flux vidéo sur le site d'Apple, sur l'application Apple TV ainsi que sur YouTube . Pour l'instant, on ne voit que des animations autour du logo d'Apple repris avec les couleurs du visuel de l'événement, avec un effet de néon.

19:01 :

Et c'est parti ! Tim Cook nous accueille à Apple Park.



Et c'est parti ! Tim Cook nous accueille à Apple Park.

19:01 :

On commence par Apple TV+. Tim Cook mentionne certains films à succès du service de streaming d'Apple, et parle des nominations aux Oscars.



On commence par Apple TV+. Tim Cook mentionne certains films à succès du service de streaming d'Apple, et parle des nominations aux Oscars.

19:04 :

Une bande-annonce est diffusée avec des extraits connus et quelques images exclusives sur des productions à venir.







Une bande-annonce est diffusée avec des extraits connus et quelques images exclusives sur des productions à venir.

19:06 :

Une autre nouveauté est annoncée pour Apple TV+ : la diffusion de baseball avec Friday Night Baseball ! C'est une annonce d'envergure pour le marché américain.



Une autre nouveauté est annoncée pour Apple TV+ : la diffusion de baseball avec Friday Night Baseball ! C'est une annonce d'envergure pour le marché américain.

19:07 :

On passe à l'iPhone, et deux nouvelles couleurs sont dévoilées aujourd'hui : le vert foncé, à la fois pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro.



On passe à l'iPhone, et deux nouvelles couleurs sont dévoilées aujourd'hui : le vert foncé, à la fois pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro.

19:08 :

Ces nouveaux coloris seront en précommande ce vendredi pour une sortie le vendredi 18 mars.



Ces nouveaux coloris seront en précommande ce vendredi pour une sortie le vendredi 18 mars.

19:08 :

On passe déjà à Apple Silicon. Tim Cook présente certaines caractéristiques des puces les plus récentes...



On passe déjà à Apple Silicon. Tim Cook présente certaines caractéristiques des puces les plus récentes...

19:09 :

Et la puce Apple A15 débarque sur l'iPhone SE, qui ne change pas de design pour l'occasion.



Et la puce Apple A15 débarque sur l'iPhone SE, qui ne change pas de design pour l'occasion.

19:10 :

L'iPhone SE reçoit la puce Apple A15, mais pas seulement. Francesca Sweet nous en dit plus.



L'iPhone SE reçoit la puce Apple A15, mais pas seulement. Francesca Sweet nous en dit plus.

19:10 :

Grâce à la puce Apple A15, l'iPhone SE sera évidemment plus réactif et prendra en charge sans broncher des charges plus lourdes. On notera qu'Apple ne se compare pas au précédent iPhone SE mais à l'iPhone 8 qui est plus ancien.





Grâce à la puce Apple A15, l'iPhone SE sera évidemment plus réactif et prendra en charge sans broncher des charges plus lourdes. On notera qu'Apple ne se compare pas au précédent iPhone SE mais à l'iPhone 8 qui est plus ancien.

19:12 :

Le téléphone est désormais protégé par le verre Ceramic Shield, à l'avant et à l'arrière.



Le téléphone est désormais protégé par le verre Ceramic Shield, à l'avant et à l'arrière.

19:12 :

L'autonomie est également améliorée, mais Apple n'annonce pas de chiffre.



L'autonomie est également améliorée, mais Apple n'annonce pas de chiffre.

19:13 :

Et la prise en charge de la 5G est bien au rendez-vous !



Et la prise en charge de la 5G est bien au rendez-vous !

19:13 :

Une nouvelle caméra prenant en charge la photographie computationnelle est intégrée à l'iPhone SE. Deep Fusion, Smart HDR, etc.





Une nouvelle caméra prenant en charge la photographie computationnelle est intégrée à l'iPhone SE. Deep Fusion, Smart HDR, etc.

19:14 :

Voici les principales nouveautés de cette iPhone SE :



Voici les principales nouveautés de cette iPhone SE :

19:15 :

L'iPhone SE, vendu à partir de 429 dollars (30 dollars de plus que le modèle précédent), sera en précommande ce vendredi et il sera disponible le vendredi suivant, le 18 mars.





L'iPhone SE, vendu à partir de 429 dollars (30 dollars de plus que le modèle précédent), sera en précommande ce vendredi et il sera disponible le vendredi suivant, le 18 mars.

19:15 :

On passe à l'iPad.



On passe à l'iPad.

19:16 :

C'est l'iPad Air qui est au centre de l'attention ce soir.





C'est l'iPad Air qui est au centre de l'attention ce soir.

19:17 :

Angellina Kyazike va nous donner tous les détails sur cet iPad Air 5.



Angellina Kyazike va nous donner tous les détails sur cet iPad Air 5.

19:17 :

L'iPad Air 5 inclut la puce Apple M1, comme sur l'iPad Pro.



L'iPad Air 5 inclut la puce Apple M1, comme sur l'iPad Pro.

19:18 :

Apple promet jusqu'à 60% de performance en plus, et des performances graphiques doublées par rapport au modèle précédent.



Apple promet jusqu'à 60% de performance en plus, et des performances graphiques doublées par rapport au modèle précédent.

19:19 :

La caméra frontale est mise à jour, à 12 mégapixels avec la prise en charge de la fonctionnalité Center Stage.



La caméra frontale est mise à jour, à 12 mégapixels avec la prise en charge de la fonctionnalité Center Stage.

19:19 :

La 5G est également au programme pour les modèles cellulaires.



La 5G est également au programme pour les modèles cellulaires.

19:20 :

Le port USB-C est maintenant deux fois plus rapide.



Le port USB-C est maintenant deux fois plus rapide.

19:21 :

Un film de démonstration est diffusé.



Un film de démonstration est diffusé.

19:22 :

Au passage, Apple a brièvement annoncé quelques nouveautés à venir pour iMovie le mois prochain, nous aurons l'occasion d'y revenir.

19:23 :

Il y a de nouvelles couleurs. Les tarifs restent d'un minimum de 599 dollars.



Il y a de nouvelles couleurs. Les tarifs restent d'un minimum de 599 dollars.

19:23 :

Les précommandes débuteront ce vendredi pour une disponibilité le 18 mars.



Les précommandes débuteront ce vendredi pour une disponibilité le 18 mars.

19:24 :

Voici un résumé des nouveautés de l'iPad Air 5 :



Voici un résumé des nouveautés de l'iPad Air 5 :

19:24 :

On passe déjà au Mac !



On passe déjà au Mac !

19:25 :

Apple passe en revue les premiers Macs intégrant les puces Apple M1, M1 Pro et M1 Max. Mais aujourd'hui, le Mac va aller encore plus loin.



Apple passe en revue les premiers Macs intégrant les puces Apple M1, M1 Pro et M1 Max. Mais aujourd'hui, le Mac va aller encore plus loin.

19:26 :

John Ternus va nous parler des nouveautés Mac du jour.



John Ternus va nous parler des nouveautés Mac du jour.

19:26 :

Une nouvelle puce s'ajoute à la gamme M1 : la puce Apple M1 Ultra !



Une nouvelle puce s'ajoute à la gamme M1 : la puce Apple M1 Ultra !

19:26 :

Johny Srouji détaille l'architecture de cette nouvelle puce.



Johny Srouji détaille l'architecture de cette nouvelle puce.

19:28 :

La puce Apple M1 Max a un secret : elle peut se connecter à une autre puce Apple M1 Max ! Apple appelle cela UltraFusion. C'est une réinvention du biprocesseur qui préserve les bénéfices de la mémoire unifiée.









La puce Apple M1 Max a un secret : elle peut se connecter à une autre puce Apple M1 Max ! Apple appelle cela UltraFusion. C'est une réinvention du biprocesseur qui préserve les bénéfices de la mémoire unifiée.

19:29 :

La puce est énorme !





La puce est énorme !

19:30 :

La puce Apple M1 Ultra prend en charge jusqu'à 128 Go de mémoire vive avec une bande passante de 800 Go/s. Elle dispose donc de 20 coeurs, dont 4 pour l'efficacité énergétique et 16 pour les hautes performances. Le GPU a 64 coeurs.





La puce Apple M1 Ultra prend en charge jusqu'à 128 Go de mémoire vive avec une bande passante de 800 Go/s. Elle dispose donc de 20 coeurs, dont 4 pour l'efficacité énergétique et 16 pour les hautes performances. Le GPU a 64 coeurs.

19:31 :

Apple promet une incroyable efficacité énergétique.





Apple promet une incroyable efficacité énergétique.

19:33 :

On parle un peu logiciel, et des implications sur les usages les plus lourds. Une vidéo est diffusée, avec des exemples sur des applications professionnelles très gourmandes comme AfterEffect.



On parle un peu logiciel, et des implications sur les usages les plus lourds. Une vidéo est diffusée, avec des exemples sur des applications professionnelles très gourmandes comme AfterEffect.

19:35 :

Quel Mac va donc pouvoir profiter de cette puce Apple M1 ? Aujourd'hui, il va être question de studio (tiens tiens...).



Quel Mac va donc pouvoir profiter de cette puce Apple M1 ? Aujourd'hui, il va être question de studio (tiens tiens...).

19:36 :

Aujourd'hui, il y a l'iMac et le Mac mini, mais certains veulent plus, notamment en terme de performance, de connectivité et de modularité.





Aujourd'hui, il y a l'iMac et le Mac mini, mais certains veulent plus, notamment en terme de performance, de connectivité et de modularité.

19:37 :

Apple présente donc... le Mac Studio ! Il est accompagné d'un nouvel écran appelé Studio Display.







Apple présente donc... le Mac Studio ! Il est accompagné d'un nouvel écran appelé Studio Display.

19:38 :

On commence par le Mac Studio avec Colleen Novielli.



On commence par le Mac Studio avec Colleen Novielli.

19:38 :

Tiens, il y a deux ports USB-C et un lecteur de cartes SD à l'avant.



Tiens, il y a deux ports USB-C et un lecteur de cartes SD à l'avant.

19:39 :

Apple commence par parler du design.



Apple commence par parler du design.

19:39 :

À l'intérieur, il y a deux énormes ventilateurs ! L'air est expulsé à l'arrière et sous l'ordinateur.







À l'intérieur, il y a deux énormes ventilateurs ! L'air est expulsé à l'arrière et sous l'ordinateur.

19:41 :

À l'arrière, il y a quatre ports Thunderbolt 4, un port 10 gigabit Ethernet, deux ports USB-A, un port HDMI et une prise jack. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5 sont également de la partie. À l'avant, il y a également deux ports Thunderbolt 4 et un lecteur de cartes SD.





À l'arrière, il y a quatre ports Thunderbolt 4, un port 10 gigabit Ethernet, deux ports USB-A, un port HDMI et une prise jack. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5 sont également de la partie. À l'avant, il y a également deux ports Thunderbolt 4 et un lecteur de cartes SD.

19:41 :

L'ordinateur peut prendre en charge quatre écrans Pro Display XDR et un écran 4K supplémentaire.



L'ordinateur peut prendre en charge quatre écrans Pro Display XDR et un écran 4K supplémentaire.

19:42 :

En terme de performances, la puce Apple M1 Max du modèle de base fait mieux que le Xeon 16 coeurs du Mac Pro. Les graphismes progressent également.





En terme de performances, la puce Apple M1 Max du modèle de base fait mieux que le Xeon 16 coeurs du Mac Pro. Les graphismes progressent également.

19:43 :

Avec la puce M1 Ultra, le Mac Studio peut faire 60% mieux que le Mac Pro avec un Xeon de 28 coeurs !





Avec la puce M1 Ultra, le Mac Studio peut faire 60% mieux que le Mac Pro avec un Xeon de 28 coeurs !

19:44 :

Le SSD peut atteindre 7,4 Go/s, et il peut monter à 8 To de capacité.



Le SSD peut atteindre 7,4 Go/s, et il peut monter à 8 To de capacité.

19:44 :

L'ordinateur peut gérer 18 flux 8K ProRes 422 en temps réel...



L'ordinateur peut gérer 18 flux 8K ProRes 422 en temps réel...

19:46 :

Apple montre quelques exemples d'utilisation en studio...





Apple montre quelques exemples d'utilisation en studio...

19:47 :

Le Mac Studio permet également de faire de grandes économies d'énergie par rapport aux PCs auxquels on pourrait le comparer.



Le Mac Studio permet également de faire de grandes économies d'énergie par rapport aux PCs auxquels on pourrait le comparer.

19:47 :

Voici un résumé des caractéristiques :



Voici un résumé des caractéristiques :

19:48 :

On passe à l'écran Studio Display avec Nicole Kordes.



On passe à l'écran Studio Display avec Nicole Kordes.

19:48 :

Le Studio Display a un dos en aluminimum et un pied intégré allant de 0° à 30°. Le pied du Pro Display XDR et un montage VESA sont également proposés en option.





Le Studio Display a un dos en aluminimum et un pied intégré allant de 0° à 30°. Le pied du Pro Display XDR et un montage VESA sont également proposés en option.

19:49 :

Il intègre une dalle de 27" de 5K (14,7 millions de pixels). Une dalle nanotexturée est proposée en option.





Il intègre une dalle de 27" de 5K (14,7 millions de pixels). Une dalle nanotexturée est proposée en option.

19:51 :

L'écran intègre la puce Apple A13 ! Il y a aussi une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels avec Center Stage, trois micros pour mieux isoler les bruits parasites, et les « meilleurs haut-parleurs jamais créés pour le Mac ».









L'écran intègre la puce Apple A13 ! Il y a aussi une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels avec Center Stage, trois micros pour mieux isoler les bruits parasites, et les « meilleurs haut-parleurs jamais créés pour le Mac ».

19:52 :

À l'arrière, il y a un hub avec trois connecteurs USB-C et un port Thunderbolt 4 pour se connecter au Mac et le recharger par la même occasion (96 W maximum).





À l'arrière, il y a un hub avec trois connecteurs USB-C et un port Thunderbolt 4 pour se connecter au Mac et le recharger par la même occasion (96 W maximum).

19:52 :

De nouvelles couleurs noires sont proposées pour les Magic Trackpad, Keyboard et Mouse pour aller avec ce nouvel écran.



De nouvelles couleurs noires sont proposées pour les Magic Trackpad, Keyboard et Mouse pour aller avec ce nouvel écran.

19:53 :

Voici la fiche technique résumée :



Voici la fiche technique résumée :

19:54 :

Une vidéo est diffusée pour montrer le Mac Studio et l'écran Studio Display.





Une vidéo est diffusée pour montrer le Mac Studio et l'écran Studio Display.

19:55 :

Le Mac Studio sera vendu à partir de 1 999 dollars pour la version M1 Max, et 3 999 dollars pour la version M1 Ultra. L'écran est à 1 599 dollars.







Le Mac Studio sera vendu à partir de 1 999 dollars pour la version M1 Max, et 3 999 dollars pour la version M1 Ultra. L'écran est à 1 599 dollars.

19:56 :

Ces nouveautés seront lancés en précommande dès ce soir pour une disponibilité le vendredi 18 mars.



Ces nouveautés seront lancés en précommande dès ce soir pour une disponibilité le vendredi 18 mars.

19:57 :

La transition Apple Silicon est presque complète : « il ne reste qu'un seul produit, le Mac Pro, mais c'est pour un autre jour ». Le Mac Studio n'a donc pas vocation à remplacer le Mac Pro.



La transition Apple Silicon est presque complète :. Le Mac Studio n'a donc pas vocation à remplacer le Mac Pro.

19:57 :

Tim Cook récapitule les annonces de cette soirée...



Tim Cook récapitule les annonces de cette soirée...

19:58 :

Et c'est terminé !



Et c'est terminé !

19:58 :

Rendez-vous sur Rendez-vous sur l'Apple Store en ligne pour découvrir le Mac Studio et le Studio Display ainsi que les nouveaux iPhone SE et iPad Air 5.

19:59 :

Merci à tous pour votre fidélité !