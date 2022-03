L'iPhone SE passe à la puce A15 et la 5G

L'iPhone SE de troisième génération intègre la puce Apple A15 au lieu de la puce Apple A13, et il prend désormais en charge la 5G. Tout en offrant de meilleurs débits avec les forfaits compatibles, l'iPhone SE gagne en performance brute tout en augmentant son autonomie (deux heures de plus en lecture vidéo et dix heures de plus en lecture audio). Côté caméra, la puce Apple A15 permet la prise en charge de certaines fonctionnalités très gourmandes comme Deep Fusion, les styles photographiques ou Smart HDR 4.Côté coloris, les teintes sont très légèrement différentes : le noir devient « minuit », le blanc devient « lumière stellaire » et le rouge reste Product(RED) mais il est plus foncé. Il y a désormais trois capacités : 64 Go pour 529 €, 128 Go pour 579 € et 256 Go pour 699 €. Pour les modèles de 64 et 128 Go, c'est une hausse de 40 € par rapport à la précédente génération mais qui est due aux fluctuations de l'euro : le prix en dollars n'a pas changé aux États-Unis. L'iPhone SE 3 sera lancé en précommande sur l'Apple Store et chez les revendeurs officiels ce vendredi 11 mars et il sera officiellement disponible une semaine plus tard, le vendredi 18 mars.