L'iPad Air 5 adopte la puce M1 et passe à la 5G

On s'attendait à ce qu'il passe de la puce Apple A14 à la puce Apple A15, mais Apple a décidé de faire mieux en intégrant la puce Apple M1 à l'iPad Air : c'est le même processeur que l'iPad Pro ou que les Macs d'entrée de gamme. Cela promet une envolée des performances (jusqu'à +60% de puissance brute par rapport à la génération précédente, et jusqu'à +100% pour les graphismes) sans affecter l'autonomie. Pour les modèles cellulaires, les débits s'envolent avec l'arrivée de la 5G. Et pour tout le monde, le port USB-C double ses débits. Autre évolution notable, la webcam frontale devient un ultra grand‑angle de 12 mégapixels avec la prise en charge de la fonctionnalité Cadre centré, qui permet un ajustement automatique du zoom et donc du cadre pendant les conversations.Côté coloris, il y a toujours le gris sidéral mais le reste évolue : Apple abandonne l'argent pour la lumière stellaire qui offre une teinte légèrement plus jaune, le nouveau rose est plus pâle, le nouveau bleu est plus vif et le vert est abandonné au profit du mauve.Les prix augmentent en revanche légèrement à cause des fluctuations de l'euro. Ils sont désormais de 699 € pour 64 Go et de 869 € pour 256 Go en version Wi-Fi, et de 869 € pour 64 Go et de 1 039 € pour 256 Go en version cellulaire. Les modèles Wi-Fi ont pris 30 € alors que les déclinaisons cellulaires ont augmenté du double. Les précommandes seront lancées sur l'Apple Store et chez les revendeurs officiels ce vendredi 11 mars et les premières livraisons auront lieu le vendredi suivant, le 18 mars.