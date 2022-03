Apple lance le Mac Studio pour les professionnels

Le Mac Studio reprend le même carré aux bords arrondis que le Mac mini, de 19,7 cm de côté très précisément, mais il est beaucoup plus épais à 9,5 cm au lieu de 3,6 cm. Cela permet à Apple de loger plus de composants, dont un imposant système de ventilation qui est censé être très silencieux. Au coeur de ce Mac Studio, on peut retrouver soit la puce Apple M1 Max qui était jusqu'ici le processeur Apple Silicon le plus performant d'Apple, soit la puce Apple M1 Ultra.En une phrase, la puce Apple M1 Ultra combine deux puces Apple M1 Max avec une technologie appelée « UltraFusion » qui permet de ne pas perdre en performances comme avec un biprocesseur classique. Tout est donc doublé : il y a un CPU de 20 coeurs, un GPU pouvant monter jusqu'à 64 coeurs, jusqu'à 128 Go de mémoire vive unifiée et 800 Go/s de bande passante mémoire. Apple promet évidemment monts et merveilles pour les usages les plus exigeants, avec des performances supérieures à celles des Xeon des Mac Pro.À l'avant, le Mac Studio propose deux ports USB-C sur la version M1 Max ou deux ports Thunderbolt 4 sur la version M1 Ultra, ainsi qu'un lecteur de cartes SDXC (UHS‑II). À l'arrière, il y a quatre ports Thunderbolt 4, un port 10 Gigabit Ethernet, deux ports USB-A, un connecteur HDMI et une prise casque en plus du connecteur d'alimentation. Le Mac Studio prend en charge jusqu'à quatre écran Pro Display XDR (résolution 6K) et un écran 4K supplémentaire. Côté connectique sans fil, il y a bien sûr le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0.Côté tarifs, le Mac Studio ne s'adresse clairement pas au grand public. Les tarifs débutent en effet à 2 299 € pour la version avec la puce Apple M1 Max, 32 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Pour la version M1 Ultra, les tarifs débutent à 4 599 € avec 64 Go de mémoire vive et 1 To de stockage. Il y a plusieurs options de configuration pour augmenter la RAM, le stockage ou le nombre de coeurs graphiques. Le modèle toutes options monte à 9 199 € !Le nouveau Mac Studio est disponible dès ce soir à la commande sur l'Apple Store , et on devrait rapidement voir arriver les modèles standard chez les revendeurs officiels. Les premières livraisons sont attendues pour le vendredi 18 mars à condition d'opter pour un modèle M1 Max. Pour le modèle M1 Ultra, ce sera à partir du 6 avril. Notez que ce Mac Studio ne remplace pas le Mac Pro, qui est toujours au catalogue en version Intel : Apple a promis qu'un remplaçant était aussi dans les tuyaux pour sa tour professionnelle, mais pour cela il faudra encore attendre.