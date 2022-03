Apple dévoile son écran Studio Display

Le design est sans surprise avec une dalle de 27 pouces finement encadrée de noir, un dos en aluminium et un nouveau pied offrant un angle d’inclinaison de 30°. Il est fourni par défaut, mais il est possible d'opter pour le pied incliné du Pro Display XDR qui permet un plus grand angle et un réglage en hauteur (pour un supplément de 460 €) ou de basculer sur un montage VESA sans surcoût.La dalle de 27 pouces offre une définition de 5 120 x 2 880 pixels, comme l'iMac 27" à 218 pixels par pouce. La luminosité est de 600 nits et on retrouve bien sûr la prise en charge de la gamme de couleurs P3 et de la technologie True Tone. Il s'agit d'un écran LCD, comme l'iMac, et pas d'une dalle Mini-LED comme sur le Pro Display XDR. Un revêtement en verre nano-texturé est disponible en option (pour un supplément de 250 €).L'engin embarque la puce Apple A13 pour la prise en charge de certaines fonctionnalités, comme « Dis Siri », la gestion de l'audio spatial sur son système de « six haut-parleurs haute fidélité avec woofers à annulation de force » supérieur à celui de l'iMac, ou encore la fonctionnalité Cadre Centré de la webcam ultra grand‑angle de 12 mégapixels directement issue de l'iPad Pro.Autre fonctionnalité très intéressante, on retrouve un hub à l'arrière de l'écran : il y a trois connecteurs USB-C et un connecteur Thunderbolt 3. Le connecteur Thunderbolt 3 sert à relier le Mac qu'il peut également alimenter (jusqu'à 96 W), et on peut utiliser les trois connecteurs USB-C pour relier divers périphériques (de stockage par exemple) ou se connecter au réseau. L'écran est fourni avec un câble Thunderbolt d'une longueur d'un mètre.Le Studio Display nécessite un Mac récent pour fonctionner : un MacBook Pro de 2016 ou ultérieur, un iMac de 2017 ou ultérieur, un MacBook Air ou un Mac mini de 2018 ou ultérieur, un Mac Pro de 2019 ou ultérieur ou un Mac Studio. Il peut également être utilisé avec l'iPad Air 5 ou l'iPad Pro 11" ou 12,9" de troisième génération ou ultérieur. Énorme désavantage pour certains utilisateurs, il n'est pas compatible PC à en croire la fiche technique fournie par Apple.Le nouveau Studio Display d'Apple est disponible dès ce soir à la vente sur l'Apple Store aux côtés du Pro Display XDR, et il devrait rapidement rejoindre les rayonnages des revendeurs officiels. Les premières livraisons sont prévues pour le vendredi 18 mars.