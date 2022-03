Les iPhone 13 et 13 Pro existent maintenant en vert

Apple avait deux nouveautés à nous présenter du côté de l'iPhone ce soir : l'iPhone SE de troisième génération et... de nouveaux coloris verts pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro, légèrement différents selon le modèle. Sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, il s'agit du vert, tout court. Sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, c'est un vert alpin plus clair.Ces nouveaux coloris verts rejoignent la gamme existante ce soir. Les précommandes seront lancées sur l'Apple Store ce vendredi 11 mars et les premières livraisons sont attendues une semaine plus tard, le vendredi 18 mars. Bien sûr, on devrait rapidement retrouver ces nouveaux coloris chez les revendeurs avec les remises habituelles