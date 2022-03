Apple retire l'iMac 27'' de la vente sans remplaçant

Apple s'est adressée à ses utilisateurs professionnels ce soir en présentant son Mac Studio qui s'attaque aux performances du Mac Pro mais sans le remplacer. À la fin de la conférence, Apple a fait remarquer que sa transition vers les puces Apple Silicon était presque complète :. Cette phrase est lourde de sens. Et l'iMac 27" alors ? Mauvaise nouvelle à la réouverture de l'Apple Store en ligne : l'iMac 27" a tout simplement disparu du catalogue, sans remplaçant.

L'iMac 24" et l'iMac 27"

D'un certain point de vue, Apple a bien dévoilé un nouvel ordinateur de bureau avec écran de 27" ce soir : le nouvel écran Studio Display peut tout à fait se coupler à un Mac mini ou un Mac Studio pour former un successeur très avantageux à un iMac 27". La tarification n'a cependant rien à voir. Ces derniers mois, les rumeurs évoquant l'arrivée d'un nouvel iMac Pro ont pourtant été nombreuses : puces M1 Pro et M1 Max, écran Mini-LED avec technologie ProMotion... Ces dernières semaines, Mark Gurman estimait qu'il faudrait sans doute attendre le mois de juin pour découvrir ce nouveau modèle, mais Ming-Chi Kuo prévenait cette semaine que ça ne serait peut-être pas avant 2023, ce qui serait trop lointain pour honorer le délai de deux ans qu'Apple s'était fixé pour sa transition vers Apple Silicon entamée en novembre 2020.Le message d'Apple ce soir semble en tout cas clair : il ne faut pas s'attendre à un nouvel iMac 27" dans le futur proche. Les anciens modèles peuvent toujours être achetés par le biais du Refurb Store , en version reconditionnée : les tarifs débutent désormais à 1 509 € au lieu de 1 779 € auparavant (1 999 € en version neuve).