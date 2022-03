Apple équipe mieux le vieux Mac Pro Intel

Apple a ce soir présenté son Mac Studio et la puce Apple M1 Ultra qui offre des performances à faire pâlir les Xeon du Mac Pro. Ce nouveau Mac n'a cependant pas vocation à remplacer le Mac Pro. En parlant de sa transition d'Intel vers l'architecture ARM, John Ternus a fait la remarque suivante :. Une grosse mise à jour est donc toujours prévue pour Mac Pro, mais en attendant il faudra faire avec l'existant.Apple n'a pas retiré le Mac Pro Intel de la vente, contrairement à l'iMac 27" , et a même profité de l'occasion pour mieux équiper le modèle encore au catalogue. Les processeurs restent les mêmes, mais on passe de 256 Go à 512 Go en standard et de la carte graphique Radeon Pro 580X à la Radeon Pro W5500X en standard. Apple a également ajouté la Radeon PRO W6600X en option (+345 €).Il va sans dire que l'achat d'un Mac Pro équipé d'un processeur Intel reste hautement déconseillé aujourd'hui : si Apple tient ses délais, le nouveau Mac Pro avec processeur Apple Silicon doit être présenté d'ici la fin de cette année. La transition vers Apple Silicon doit en effet être achevée en deux ans, et la puce Apple M1 est sortie en novembre 2020. Au menu, Mark Gurman évoquait deux processeurs qui seraient l'équivalent de deux ou quatre puces Apple M1 Max . Le premier de ces deux processeurs est la puce Apple M1 Ultra présentée ce soir . Pour le second, le service marketing d'Apple va devoir se creuser les méninges pour trouver un nouveau suffixe entre plus impressionnant que Pro, Max et Ultra.