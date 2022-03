Apple décline à nouveau ses périphériques Magic en noir

Pour accompagner le nouveau Mac Studio et surtout le nouvel écran Studio Display présentés hier soir, Apple décline de nouveau ses périphériques Magic en noir. Contrairement aux anciens modèles de l'iMac Pro retirés de la vente l'année dernière, qui présentaient une surface noire sur un châssis gris sidéral, Apple a ici conservé un châssis argenté pour un contraste plus saisissant.Apple a aussi conservé sa désagréable manie de vendre plus cher ses périphériques lorsqu'ils sont déclinés en noir (c'est plus classe, m'voyez). Le Magic Trackpad se retrouve ainsi à 155 € au lieu de 135 €, la Magic Mouse à 109 € au lieu de 85 €, et le clavier Magic Keyboard étendu avec Touch ID à 205 € au lieu de 185 €. Ces trois nouveaux périphériques peuvent être commandés dès aujourd'hui pour de premières livraisons dès la fin de la semaine.