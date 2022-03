Quatre nouveaux coloris pour les étuis d'iPhone

Comme chaque année à l'approche du printemps, Apple a renouvelé sa collection de coques en silicone pour l'iPhone. Il y a quatre nouveaux coloris : zeste de citron, bleu brume, eucalyptus et nectarine, qui sont disponibles pour l'iPhone 13 mini l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max Le nouveau coloris eucalyptus ira particulièrement bien avec les nouveaux coloris verts dévoilés hier soir pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro. Ces nouvelles coques peuvent être commandées dès aujourd'hui pour de premières livraisons dès la fin de semaine.