De nouveaux bracelets pour l'Apple Watch

C'est bientôt le printemps et comme chaque année, Apple en a profité pour renouveler sa collection de bracelets pour l'Apple Watch. Du côté des bracelets Sport, il y a trois nouveaux coloris : vert vif, zeste de citron et bleu brume, chacun à 49 € comme d'habitude. Pour la Boucle unique, il y en a quatre : zeste de citron, vert minéral, eucalyptus et nectarine, là aussi à 49 € Du côté des bracelets Boucle Sport, il y a cinq nouvelles déclinaisons : gris lavande/lilas clair, nectarine/pivoine, beige crème/zeste de citron, bleu clair/bleu abysse et minuit/eucalyptus, également à 49 € . En version Boucle unique tressée, il y a deux nouveautés : rose flamant et vert vif, à 99 € Il y a enfin du neuf chez Hermès avec quatre nouveaux coloris pour le Simple Tour Jumping : cassis/magnolia, bleu lin/vert véronèse, noir/gris clair et vert véronèse/noir, à 339 € . Il y a aussi trois nouvelles déclinaisons pour le Simple Tour Attelage : ébène, fauve et noir, à 369 € . Toutes ces nouveautés peuvent être commandées dès aujourd'hui pour de premières livraisons en fin de semaine.