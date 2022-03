Apple M1 Ultra : un premier benchmark prometteur

Il n'aura pas fallu longtemps pour découvrir un premier benchmark de la puce Apple M1 Ultra, une sorte de bi-processeur qui combine deux puces Apple M1 Max avec la technologie UltraFusion pour ne pas perdre en performances. Présentée avec le Mac Studio hier soir, la puce Apple M1 Ultra a déjà eu droit à un premier test sur GeekBench et les résultats sont très prometteurs. Le « Mac13,2 » testé intègre 128 Go de RAM et une puce Apple M1 Ultra d'une fréquence de base de 3,22 GHz. Les scores sont de 1 793 en monocoeur et de 24 055 en multicoeur.Pour les performances en monocoeur, aucune surprise : quel que soit le nombre de coeurs, il s'agit toujours d'une puce M1 et on est donc très proche des résultats des autres déclinaisons de cette génération. En multicoeur en revanche, les performances s'envolent : avec 20 coeurs, c'est pratiquement le double du score de la puce M1 Max qui monte à 12 233 sur le MacBook Pro le plus puissant, signe que la technologie UltraFusion est efficace. Et c'est de loin le meilleur score jamais enregistré sur Mac : la machine ayant le plus haut score était jusqu'ici le Mac Pro équipé d'un processeur Xeon W-3275M de 28 coeurs, qui grimpait à 19 951 points. Il ne s'agit que d'une mesure de puissance brute et les performances pourront ainsi varier selon les usages, mais ce premier benchmark est très encourageant pour la puce Apple M1 Ultra.