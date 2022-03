Apple TV+ se met au sport avec le baseball américain

Les rumeurs avaient vu juste : Apple TV+ va se mettre au sport et c'est avec le baseball américain que cela va commencer. À l'occasion de sa conférence Peek Performance qui s'est tenue hier soir, Apple a annoncé un partenariat avec la Ligue majeure de baseball (MLB) pour la diffusion du Friday Night Baseball : il y aura deux matches en direct chaque vendredi ainsi qu'une émission appelée MLB Big Inning qui commentera et montrera les temps forts de la saison. Aux États-Unis et au Canada, il y aura aussi la possibilité de visionner les matches en replay ainsi que des contenus exclusifs de la MLB.La diffusion des matches ne tiendra pas compte des restrictions de diffusion locales, et il y aura même une diffusion dans de multiples pays : États-Unis, Canada, Australie, Brésil, Japon, Mexique, Porto Rico, Corée du Sud et Royaume-Uni. La France ne fait pas partie de la liste, mais Apple indique que d'autres pays seront ajoutés plus tard. Côté tarif, la MLB sera incluse à l'abonnement d'Apple TV+: Apple prépare donc la possibilité d'ajouter des options payantes à son abonnement.Il y a trois ans, Apple s'était déclarée peu intéressée par les droits sportifs mais la firme de Cupertino aurait vite changé d'avis et mis en place une division Sports pour Apple TV+ dès 2020. L'arrivée du baseball américain en direct n'est certainement qu'un premier pas : encore récemment, il était aussi question de football américain, de course automobile et de basket-ball. On imagine qu'Apple s'intéressera bientôt aussi à l'Europe et la France, où ses concurrents sont déjà en train de placer leurs billes, comme par exemple Amazon qui diffuse la Ligue 1 de football depuis l'année dernière.