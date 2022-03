Apple commercialise des câbles Thunderbolt 4 Pro

À l'occasion du lancement du Mac Studio hier soir, Apple a également commercialisé deux câbles tressés Thunderbolt 4 « Pro ». Ils permettent d'obtenir des débits de 40 Gbit/s tout en fournissant une puissance d'alimentation de 100 W et la compatibilité DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3). Il s'agit de modèles actifs, qui ne perdent pas en performance selon la longueur du câble. Le tarif est donc en conséquence, à 149 € pour 1,8 mètre et 179 € pour 3 mètres. Ce second modèle qui offre un rapport longueur/prix plus intéressant n'est pas encore disponible.Comme d'habitude avec les câbles d'Apple, on trouve bien moins cher chez la concurrence , même si tous les modèles ne se valent pas. Notez que pour le nouvel écran Studio Display présenté par Apple hier soir, un câble Thunderbolt 3 est suffisant. Si le modèle d'une longueur d'un mètre fourni par défaut ne vous suffit pas, vous pouvez opter pour une alternative de Belkin d'une longueur de deux mètres à 79,95 €