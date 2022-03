Une puce M1 modifiée pour la refonte du MacBook Air ?

Si certaines rumeurs tablaient sur une présentation des premiers Macs équipés de la puce Apple M2 hier soir, Apple est plutôt allée dans le haut de gamme avec le Mac Studio et la puce Apple M1 Ultra. Mais qu'on se rassure, les nouveautés concernant les ordinateurs d'entrée de gamme sont toujours dans les tuyaux. Selon Ming-Chi Kuo , le MacBook Air avec puce M1 aura bien son successeur cette année avec un lancement de la production de masse à la fin du deuxième trimestre ou durant le troisième trimestre. Autrement dit, on peut raisonnablement s'attendre à une sortie pour la rentrée de septembre.Ming-Chi Kuo confirme le changement de design à venir et l'arrivée de nouveaux coloris. Mark Gurman avait déjà évoqué un design plus plat , plus compact et l'abandon du châssis en biseau. L'année dernière, Jon Prosser nous parlait également d'un clavier blanc et de bordures blanches autour de l'écran, comme sur l'iMac 24". Il n'y aurait pas d'écran Mini-LED pour limiter les coûts : Apple se contenterait d'une dalle LCD classique comme aujourd'hui.Enfin, la grande surprise viendrait de la puce utilisée : il ne s'agirait pas de la puce Apple M2 à proprement parler mais d'une « version modifiée » de la puce Apple M1. Difficile de savoir ce que cela signifie : Mark Gurman promettait deux coeurs graphiques en plus en parlant de la puce Apple M2, et il a aussi beaucoup été question d'une gravure passant d'une finesse de 5 à 4 nanomètres par TSMC : unaccompagné de l'ajout de deux coeurs graphiques serait-il insuffisant pour changer de numérotation, ou parle-t-on de deux choses différentes ? On peut vite se perdre en hypothèses...

Concept de MacBook Air M2 par Ian Zelbo

Si le MacBook Air vous fait de l'oeil, sachez en tout cas qu'une refonte est en préparation mais qu'il faudra encore attendre quelques mois avant de la découvrir. Il peut être intéressant de patienter si votre matériel actuel tient encore bien la route. Si vous avez besoin de vous équiper sans attendre, la génération actuelle reste très performante ( lire notre test ) et elle a l'avantage d'être régulièrement en promotion : vous pouvez retrouver les meilleurs tarifs sur notre comparateur de prix