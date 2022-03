Apple a-t-elle laissé un indice pour un futur grand modèle d'iMac ?

On ne s'attendait pas forcément à la présentation d'un successeur tout de suite, les rumeurs à ce sujet n'étant pas très optimistes , mais Apple a pris tout le monde de court en sortant l'iMac 27" de son catalogue sans annonce sur l'avenir de la gamme. Pour qui souhaite aller plus loin que l'iMac 24" avec puce M1, que cela soit pour la puissance des puces M1 Pro ou M1 Max, leur stockage ou leur RAM plus généreux, ou que cela soit tout simplement pour un écran plus grand, il faut désormais basculer sur le Mac Studio accompagné du nouvel écran Studio Display Cette solution pourra ravir certains utilisateurs exigeants, mais elle est disproportionnée pour l'utilisateur souhaitant simplement se faire plaisir : le Mac Studio passe directement à la puce Apple M1 Max avec 32 Go de RAM pour un minimum de 2 299 €. Et il faut rajouter l'écran qui est à 1 749 €, soit un total d'un minimum de 4 048 € ! On est très loin de la tarification de l'iMac 27", qui était certes moins bien doté techniquement mais qui avait l'avantage de débuter à 1 999 €...

Toute la gamme avec la puce M1 et ses déclinaisons

Les rumeurs au sujet du futur iMac 27" ont été nombreuses , et il y a rarement autant de fumée sans feu : puces M1 Pro et M1 Max, RAM et stockage plus généreux (jusqu'à 64 Go et 8 To), connectique plus complète, écran mini-LED avec la technologie ProMotion... Il est question d'une certaine montée en gamme par rapport aux anciens modèles, et Mark Gurman avait évoqué le retour du nom iMac Pro : suite à la conférence, il a d'ailleurs réaffirmé que ce modèle était toujours en préparation . Sur son site web, Apple a peut-être laissé un petit indice qui sautera aux yeux des plus fins observateurs : dans la barre de navigation permettant de sélectionner un Mac, Apple précise la diagonale de l'iMac, comme s'il en existait une autre...Lorsque Apple a présenté l'architecture Apple Silicon en novembre 2020, Tim Cook a promis que la transition serait achevée dans un délai de deux ans. L'échéance approche et Ming-Chi Kuo annonçait il y a quelques jours que le développement du nouvel iMac Pro avait pris trop de retard pour être lancé à temps : la commercialisation serait en effet repoussée à 2023, sans plus de précision. Mark Gurman tablait plutôt sur une présentation autour de la WWDC en juin , mais il avait vraisemblablement tort (et c'est rare).Durant la conférence d'Apple hier soir, John Ternus faisait remarquer que la transition était presque complète :, excluant l'iMac mais également le Mac mini alors qu'un Mac mini Intel haut de gamme est toujours au catalogue en attendant une déclinaison avec puce M1 Pro. Ce n'est donc pas une déclaration à prendre au pied de la lettre : Apple veut être en capacité de couvrir tous les segments d'ici la fin de l'année, mais cela ne signifie pas pour autant que la gamme ne sera pas complétée ensuite. Il semble en revanche désormais probable qu'il faudra prendre son mal en patience...