Et le Mac mini M1 Pro dans tout ça ?

Suite à la présentation du Mac Studio et de l'écran Studio Display hier soir, Apple a retiré du catalogue l'iMac 27" avec processeur Intel sans qu'il ait de remplaçant. Particulièrement haut de gamme, le Mac Studio est aussi très onéreux avec une configuration de base à 2 299 €. On arrive à une situation pour le moins étonnante : cela fait longtemps qu'Apple n'avait pas proposé autant d'ordinateurs de bureau différents, et cela fait longtemps que la gamme n'a pas été aussi frustrante. En effet, on a d'un côté l'iMac 24" et le Mac mini qui s'adressent au grand public, puis le Mac Studio et le Mac Pro qui s'adressent aux professionnels exigeants. Il n'y a plus rien entre les deux !Pour ce qui est de l'iMac 27", il semblerait qu'un nouveau modèle soit bien dans les tuyaux mais qu'il soit trop en retard pour qu'Apple aborde le sujet pour le moment. Et pour le Mac mini, une mise à jour semble inévitable à moyen terme et Apple nous a laissé un énorme indice : le modèle haut de gamme avec processeur Intel est toujours au catalogue. Si Apple voulait que le Mac Studio reprenne le flambeau, un modèle doté d'une puce M1 Pro aurait été commercialisé à un tarif plus abordable et le Mac mini avec processeur Intel aurait disparu.Ce n'est donc qu'une question de temps pour qu'Apple s'occupe du Mac mini. Les rumeurs ont déjà été nombreuses et on s'attend à la présentation d'un modèle déroulant les capacités des puces M1 Pro et M1 Max, avec une RAM et un stockage rehaussés (minimum de 16 Go et 512 Go, jusqu'à 64 Go et 8 To) et une connectique plus riche. Il est également question d'une refonte du design pour le futur modèle avec la puce Apple M2, mais on ne sait pas à ce stade si le nouveau design plus compact concernerait toute la gamme ou seulement un petit modèle qui pourrait perdre son ventilateur pour l'occasion. En apprendrons-nous plus à la WWDC en juin ? Mark Gurman avait prévenu qu'il y aurait des nouveaux Macs en mars mais également en juin : on croise donc les doigts.