L'iPhone SE 3 embarque 4 Go de RAM

L'iPhone SE de troisième génération, présenté par Apple ce mardi, intègre la puce Apple A15 : c'est la toute dernière en date, celle qui équipe la gamme d'iPhone 13. Apple n'a pas communiqué sur la mémoire vive adjointe à cette puce, mais l'information a été découverte par MacRumors au sein de la dernière version de Xcode sortie après la conférence : l'iPhone SE 3 dispose de 4 Go de RAM, comme l'iPhone 13 (mais pas l'iPhone 13 Pro qui monte à 6 Go). C'est 1 Go de plus que le modèle précédent.

La puce A15 de l'iPhone SE, présentée par Francesca Sweet

Pourquoi c'est important ? Les applications les plus lourdes peuvent être consommatrices de mémoire vive, et cela peut concerner des applications de retouche photo et vidéo populaires auprès du grand public : pas besoin d'avoir des usages professionnels pour profiter d'une RAM accrue et garder un téléphone fluide en toutes circonstances. Cela permet également de garder en mémoire plus de choses plus longtemps, comme les onglets ouverts de Safari qui peuvent avoir tendance à se recharger automatiquement lorsque la mémoire vive fait défaut. Enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est un gage de pérennité : tout comme la puissance de la puce Apple A15, ce n'est pas forcément très utile tout de suite mais ça s'avérera précieux dans quelques années, lorsque les applications et les versions d'iOS auront évolué et proposeront des fonctions plus complexes.