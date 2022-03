L'écran Studio Display d'Apple pourra bien fonctionner avec un PC

Lorsque Apple a présenté son Studio Display ce mardi, il n'a pas été fait mention de la compatibilité de ce nouvel écran avec d'autres appareils que le Mac ou l'iPad. Entre la présence de la puce Apple A13, de la technologie True Tone, de « Dis Siri », de la webcam avec fonctionnalité Cadre Centré et des haut-parleurs avec l'audio spatial, il y a de quoi susciter quelques craintes : cet écran peut-il être utilisé avec un PC ?Apple a confirmé au site The Verge que oui, le Studio Display peut bien être connecté à n'importe quel autre appareil, incluant les PC sous Windows. Simplement, les fonctionnalités spécifiques à macOS ne seront pas accessibles : il n'y aura donc pas de True Tone qui permet d'adapter la colorimétrie de l'écran à la luminosité ambiante, mais l'écran sera bien géré à pleine résolution (à condition que l'appareil soit capable de prendre en charge la 5K, sinon il adoptera une résolution inférieure) et il sera même possible d'accéder à la webcam même si la fonctionnalité Cadre Centré ne sera pas accessible. Il sera également possible d'utiliser les micros et les haut-parleurs, mais sans l'audio spatial.

Le Mac Studio et le Studio Display

Voilà donc une très bonne nouvelle pour les utilisateurs disposant de plusieurs appareils. Il reste cependant la question de la compatibilité avec les anciens Macs. Apple indique en effet qu'il faut un MacBook Pro de 2016 ou ultérieur, un iMac de 2017 ou ultérieur, un MacBook Air ou un Mac mini de 2018 ou ultérieur, un Mac Pro de 2019 ou ultérieur ou un Mac Studio. Mais il est possible qu'Apple ne parle là aussi que d'une compatibilité parfaite : on peut espérer que l'écran puisse être pris en charge (avec un adaptateur USB-C vers HDMI, par exemple) sans certaines fonctionnalités, ce sera un point à tester.