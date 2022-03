Apple préparerait deux Mac mini M2 et M2 Pro

La présentation du Mac Studio ce mardi a frustré les utilisateurs qui attendaient une simple déclinaison haut de gamme du Mac mini avec la puce M1 Pro, plus de RAM et de stockage et une connectique plus riche. Si le Mac Studio répond à ces attentes, il va beaucoup plus loin avec un prix en conséquence : avec un minimum de 2 299 € au lieu de 799 € pour le Mac mini, il s'adresse à un public professionnel et laisse de côté une clientèle qui aimerait bien quelque chose d'intermédiaire.Mais qu'on se rassure : c'est bien prévu ! Apple nous a d'ailleurs laissé un petit indice allant dans ce sens en conservant l'ancien Mac mini haut de gamme avec processeur Intel au catalogue : si le Mac Studio était prévu pour prendre la relève, ce modèle aurait disparu. Et selon les sources de 9To5Mac , qui avait d'ailleurs vu juste pour le Mac Studio, Apple préparerait deux nouveaux modèles de Mac mini pour cette année.

Le Mac mini, le Studio Display et le Mac Studio

Nos confrères expliquent qu'Apple aurait initialement travaillé sur des versions M1 Pro et M1 Max du Mac mini, ce qui explique les nombreuses rumeurs de l'année dernière, mais le projet aurait été abandonné au profit du Mac Studio. Finalement, Apple passerait directement à la seconde génération de puces Apple Silicon : il y aurait d'un côté une mise à jour du Mac mini d'entrée de gamme avec la future puce Apple M2, et d'un autre un nouveau modèle intégrant la puce Apple M2 Pro. Apple ne prévoirait pas de déclinaison avec les puces Apple M2 Max et M2 Ultra, qui resteraient réservées à la prochaine génération de Mac Studio.La puce Apple M2, nom de code "Staten", serait basée sur la puce Apple A15 alors que la puce Apple M1 est basée sur la puce A14. Tout comme le précédent modèle, son CPU intégrerait huit coeurs (quatre pour les performances, quatre pour les économies d'énergie) mais il y aurait cette fois un GPU de dix coeurs (au lieu de huit précédemment). La puce Apple M2 Pro aurait quant à elle douze coeurs (huit pour les performances, quatre pour les économies d'énergie) au lieu de dix sur la puce Apple M1 Pro.9To5Mac n'est en revanche pas en mesure de donner plus d'informations sur le design (il a beaucoup été question d'un modèle plus fin ), la connectique et surtout sur la date de sortie : ce pourrait être dès la WWDC en juin, mais il est également possible qu'il faille patienter jusqu'à l'automne (un lancement en deux temps n'est d'ailleurs pas à exclure).

Si vous avez besoin d'un Mac mini plus musclé que le modèle M1 actuel, il y a de quoi être optimiste mais il faut donc continuer à attendre. Si le Mac mini avec puce M1 vous fait de l'oeil, sachez également qu'une mise à jour est vraisemblablement prévue pour cette année : c'est toujours bon à prendre si votre achat n'est pas pressé. Si vous devez vous équiper sans attendre, le Mac mini avec puce M1 est régulièrement en promotion chez les revendeurs : vous pouvez retrouver les meilleures offre sur notre comparateur de prix