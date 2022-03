Un Studio Display Pro avec Mini-LED en approche ?

Apple a présenté ce mardi un nouvel écran appelé Studio Display . Il s'agit d'un écran 5K d'une diagonale de 27" avec une dalle LCD classique, sans Mini-LED et sans la technologie ProMotion permettant de monter à 120 Hz. C'est un point qui a frustré certains clients potentiels, alors que les derniers MacBook Pro 14" et 16" ont bien adopté le Mini-LED et ProMotion en fin d'année dernière. Apple pourrait rapidement combler ce manque selon l'analyste Ross Young , au moins pour les vrais noirs du Mini-LED : un Studio Display Pro avec un écran Mini-LED de 27" serait prévu pour le mois de juin.Ce nouveau modèle ne devrait a priori pas remplacer le Pro Display XDR, qui arbore une dalle de 32" nettement plus grande, mais il pourrait tout de même le dépasser sur certains aspects techniques, notamment en intégrant deux fois plus de zones Mini-LED pour un rétroéclairage plus précis. La semaine dernière, le site 9To5Mac affirmait d'ailleurs qu'un successeur était également dans les tuyaux pour le Pro Display XDR avec une dalle de 7K , et on pourrait le découvrir à l'occasion de la présentation du futur Mac Pro plus tard cette année.Pour la petite histoire, Ross Young affirme que cet écran Studio Display Pro a trompé certaines rumeurs qui l'ont à tort considéré comme un iMac 27". Il faut dire que l'appareil embarque une carte mère complexe pour accueillir la puce Apple A13, le hub USB-C, la webcam, les micros et haut-parleurs... On peut vite, d'un point de vue technique, le confondre avec un ordinateur en bonne et due forme. Au dernières nouvelles, l'arrivée d'un iMac Pro 27" ne serait finalement pas prévue avant 2023