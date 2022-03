Mac Studio : 900 grammes de plus pour refroidir la puce M1 Ultra

Il arrive que certains produits d'Apple ne fassent pas tout à fait le même poids en fonction des options choisies, mais les différences sont généralement minimes. Avec le Mac Studio présenté mardi , un simple choix de processeur entraîne une différence de 900 grammes ! En effet, on apprend sur la fiche technique publiée par Apple que le Mac Studio équipé de la puce Apple M1 Max pèse 2,7 kg, alors que le Mac Studio équipé de la puce Apple M1 Ultra monte à 3,6 kg... La puce Apple M1 Ultra est certes deux fois plus grosse que la puce Apple M1 Max, mais cela ne représente que quelques dizaines de grammes tout au plus. Alors d'où provient ce quasi kilo supplémentaire ?Certains ont envisagé la présence d'une alimentation bien plus costaude pour permettre de faire tourner la puce Apple M1 Ultra, qui est l'équivalent de deux puces Apple M1 Max collées l'une à l'autre. Mais ce n'est pas ça. Un représentant d'Apple a donné la réponse à The Verge La puce Apple M1 Ultra nécessite ainsi un système de refroidissement beaucoup plus important que la puce Apple M1 Max. Sans même aborder le sujet de l'alimentation, on peut donc difficilement espérer son intégration dans un futur modèle de MacBook Pro.