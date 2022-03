Apple Store fermé, les précommandes l'iPhone SE 3 et de l'iPad Air 5 lancées à 14 heures

Apple vient de fermer les portes de l'Apple Store en ligne pour le mettre à jour. Suite à la conférence de mardi, les précommandes du Mac Studio et de l'écran Studio Display ont été lancées tout de suite mais c'est seulement aujourd'hui qu'arrivent celles de l'iPhone SE 3 et de l'iPad Air 5 . Il y a aussi celles des déclinaisons vertes de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro.Comme d'habitude, c'est à 14 heures que la boutique en ligne d'Apple rouvrira ses portes pour donner accès aux nouvelles précommandes. Les premières livraisons sont attendues dans une semaine, pour le vendredi 18 mars, mais les délais pourraient rapidement s'allonger en fonction du nombre de commandes. Notez que les revendeurs vont également proposer toutes ces nouveautés : nous avons mis notre comparateur de prix à jour et vous pouvez donc déjà créer vos alertes sur les produits qui vous intéressent.