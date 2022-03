Le MacBook Air recevrait bien la puce M2 cette année

Apple n'a pas profité de sa première conférence de l'année pour dévoiler la puce Apple M2, mais ce n'est que partie remise. Selon les sources de 9To5Mac , la présentation du processeur qui succédera à la puce Apple M1 est bien prévue pouret Apple devrait bien utiliser la puce Apple M2 au sein d'une nouvelle version du MacBook Air. Nos confrères contredisent ainsi l'analyste Ming-Chi Kuo, qui évoquait cette semaine une version modifiée de la puce Apple M1 . La puce Apple M2 intégrerait deux coeurs graphiques supplémentaires et serait gravée plus finement par TSMC, ce qui permettrait d'allonger l'autonomie du Mac.

Montage par 9To5Mac — l'encoche est très peu probable

Pour ce qui est du nouveau MacBook Air, qui aurait pour nom de code J413, de nombreuses rumeurs ont évoqué une possible refonte du design avec un châssis plus plat et plus compact, avec un clavier blanc, une façade blanche et des déclinaisons en de multiples coloris comme sur l'iMac 24". Pour des raisons de coûts, l'écran ne basculerait pas sur la technologie Mini-LED et on devrait donc continuer à se contenter d'une dalle LCD rectangulaire classique : il ne devrait pas y avoir d'encoche comme sur les MacBook Pro 14" et 16". Il est possible qu'Apple intègre une webcam 1080p et ajoute un connecteur MagSafe, mais le MacBook Air ne devrait pas gagner une connectique aussi riche que celle des MacBook Pro.Concernant le calendrier, on peut imaginer une présentation dès la WWDC en juin mais il est également tout à fait possible qu'Apple nous fasse patienter jusqu'à l'automne, même s'il serait préférable que le MacBook Air M2 soit présenté à temps pour la rentrée de septembre qui génère beaucoup de ventes auprès des étudiants. En attendant, les modèles avec puce M1 ne démériteront pas ( lire notre test ) et ils sont d'ailleurs régulièrement en promotion chez les revendeurs : vous pouvez utiliser notre comparateur de prix ou consulter nos bons plans pour trouver les meilleures offres. Alternativement, le MacBook Air M1 bénéficie régulièrement d'une remise de 15% en version reconditionnée sur le Refurb Store