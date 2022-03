Le MacBook Pro 13,3'' passerait aussi à la puce Apple M2

Entre le MacBook Air et les MacBook Pro 14" et 16", y a-t-il toujours une place pour le MacBook Pro 13,3" ? Selon 9To5Mac , l'avenir de ce modèle aurait suscité quelques débats au sein d'Apple : pour mieux le différencier, il aurait été envisagé de lui donner le nom « MacBook » tout court, mais il devrait finalement conserver son suffixe Pro au moins cette année à l'occasion de son passage à la puce Apple M2 qui serait toujours bien au programme. Les puces Apple M2 Pro et M2 Max, également en préparation à Cupertino, seraient réservées à de futurs modèles de MacBook Pro 14" et 16".Le nouveau modèle, nom de code J493, ne devrait pas changer de design même si on peut espérer l'arrivée d'un connecteur MagSafe. On ne sait en revanche pas si la Touch Bar, qui a été retirée sur les modèles 14 et 16", sera reconduite : les rumeurs tablent plutôt sur sa suppression , ce qui paraîtrait logique, mais MacRumors affirmait le contraire récemment. L'absence d'écran Mini-LED fait par contre l'unanimité, cette technologie étant plutôt coûteuse : l'idée ne serait pas de monter en gamme pour aller se frotter au MacBook Pro 14", mais plutôt d'offrir une alternative offrant une plus grande autonomie que le MacBook Air. La puce Apple M2, qui intégrerait deux coeurs graphiques supplémentaires et qui serait gravée plus finement par TSMC, devrait d'ailleurs contribuer à augmenter l'autonomie du MacBook Pro 13,3".Pour ce qui est du calendrier, c'est assez flou pour le moment : on pourrait avoir une annonce dès la WWDC en juin, mais il est tout aussi possible qu'Apple décide de patienter jusqu'à l'automne. Si le nouveau MacBook Pro 13,3" est présenté en même temps que le MacBook Air avec puce M2 , il serait préférable que cela soit avant la rentrée de septembre : il s'agit de modèles très populaires chez les étudiants.Le MacBook Pro 13,3" avec puce M1 est au catalogue depuis novembre 2020. Si vous avez tenu jusqu'ici, il peut être intéressant d'attendre l'arrivée des modèles M2 avant de craquer. Si vous souhaitez vous équiper sans attendre, sachez que les modèles M1 bénéficient régulièrement d'un rabais de 15% en version reconditionnée sur le Refurb Store et qu'ils sont régulièrement en promotion en version neuve chez les revendeurs : vous pouvez consulter notre comparateur de prix pour trouver les meilleures offres.