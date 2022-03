iPhone SE 3 : la même puce A15 que sur l'iPhone 13

Apple a visiblement déjà envoyé des exemplaires de démonstration du nouvel iPhone SE à la presse : les tests de la puce Apple A15 d'un certain « iPhone14,6 » commencent à fleurir sur GeekBench . Sur l'iPhone 13, la puce Apple A15 obtenait des scores moyens de 1 672 en monocoeur et de 4 482 en multicoeur. Ce sont des mesures que l'on retrouve sur l'iPhone SE, qui affiche la même fréquence de 3,2 GHz. Les tests confirment également la présence de 4 Go de RAM comme sur l'iPhone 13, au lieu de 3 Go sur le précédent modèle.L'iPhone SE de troisième génération embarque donc bien la même puce Apple A15 que l'iPhone 13. Il est déjà arrivé qu'Apple intègre des versions bridées de ses puces pour des appareils d'entrée de gamme mais ce n'est pas le cas ici : on a bien un monstre de toute dernière génération sans compromis dans un iPhone de premier prix, et c'est une très bonne nouvelle pour la pérennité de celui-ci.