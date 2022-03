La recherche visuelle arrive en France sur iOS 15.4 et macOS 12.3

C'est une nouveauté d'iOS 15 et de macOS 12 qui n'était pas encore disponible en dehors des États-Unis : la recherche visuelle a été activée par Apple en France et dans d'autres pays sur les dernières versions bêtas d'iOS 15.4 et de macOS 12.3, comme l'ont repéré nos confrères de iGeneration . Dans l'application Photo, le bouton « i » gagne deux petites étoiles lorsqu'un sujet identifiable a été repéré : le système peut identifier un chat ou un chien, un monument ou même une plante, donner des directions, rediriger vers les pages Wikipédia correspondantes ou proposer des images similaires.

La recherche visuelle sur iOS 15.4

La recherche visuelle s'appuie sur les coordonnées GPS pour identifier plus facilement les monuments : si le bâtiment photographié dispose d'une page Wikipédia et de photos qu'Apple peut comparer, il y a de grandes chances qu'il soit reconnu. La reconnaissance de la race des chats et des chiens fonctionne également, mais pas question de s'amuser à identifier tous les animaux du zoo. Pour les plantes, c'est plus permissif mais notez qu'Apple ne s'est pas risquée à tenter d'identifier les champignons. La sortie d'iOS 15.4 et de macOS 12.3 est attendue pour la semaine prochaine.