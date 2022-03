L'iPhone SE 3 et les iPhone 13 verts sont disponibles à la précommande

Fermé quelques heures le temps de refaire les peintures, l'Apple Store en ligne vient de rouvrir ses portes pour le lancement des précommandes de l'iPhone SE de troisième génération, qui a été présenté mardi . Ce nouveau modèle, qui intègre la puce Apple A15 et prend en charge le réseau 5G, est proposé en trois capacités : 64 Go pour 529 €, 128 Go pour 579 € et 256 Go pour 699 €. Il y a trois coloris : minuit (noir légèrement bleuté), lumière stellaire (blanc qui tire sur le jaune) et rouge Product(RED). Les premières livraisons auront lieu vendredi prochain, le 18 mars.Autre nouveauté de la semaine, Apple lance également les précommandes des versions vertes de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro aujourd'hui. Sur les modèles classiques, c'est un vert foncé alors que sur les modèles Pro, c'est un vert alpin plus clair. Il n'y a aucune différence technique ou tarifaire avec les autres déclinaisons. Les premières livraisons sont également attendues pour le vendredi 18 mars.Comme d'habitude, vous pouvez bien sûr acheter ces nouveautés sur l'Apple Store ou passer par un revendeur. Vous pouvez retrouver ces nouveaux modèles d'iPhone à la Fnac chez CDiscount , sans oublier les opérateurs téléphoniques comme Orange SFR et RED , qui peuvent proposer des remises avec ou sans forfait. Attention, les anciens modèles d'iPhone SE peuvent cohabiter avec les nouveaux : pour bien acheter la dernière génération, assurez-vous qu'il s'agit bien d'un modèle doté de la puce Apple A15 (et pas A13) et/ou qu'il est compatible 5G. Nous avons également ajouté toutes les nouvelles références à notre comparateur de prix , qui vous permet notamment de créer des alertes personnalisées pour recevoir un e-mail lorsque ces nouveaux modèles bénéficieront de rabais chez les revendeurs officiels.